Порошенко поприветствовал поддержку ассоциации с Украиной парламентом Нидерландов

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение нижней палаты парламента Нидерландов, которая поддержала решение об ассоциации между Украиной и странами Европейского союза.

Об этом говорится в сообщении размещенном на официальной странице главы государства, новость передает "Пресса Украины".

Он поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте за его дальновидную позицию и поддержку ассоциации между Украиной и ЕС. Также глава государства поблагодарил парламентское большинство, и добавил, что теперь в Киев ждут такого решения от Сената.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе также приветствует такое решение нидерландских парламентариев и поздравляет всех, кто помог принять данное решение.

"Благодарна за скоординированную профессиональную совместную работу дипломатов, политиков, общественных активистов, медиа. И, безусловно, благодарна нашим европейским партнерам, которые активно помогали в донесении правды о Соглашении в Нидерландах!" - написала она у себя в блоге.

Напомним, ранее сообщалось, что нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за ратификацию Соглашения об ассоциации между странами Европейского союза и Украиной.