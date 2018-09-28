Порошенко попробует уничтожить НАБУ еще до выборов - Лещенко

Президент Украины Петро Порошенко будет пытаться уничтожить Национальное антикоррупционное бюро до выборов, чтобы в случае проигрыша не стать фигурантом одного или сразу нескольких дел НАБУ. Об этом заявил народный депутат Сергей Лещенко, добавив что в НАБУ есть "много материалов" на Порошенко.

"Если Петр Порошенко проигрывает выборы президента - это может произойти уже в апреле следующего года, - то с момента утраты власти Петр Порошенко становится подследственным Антикоррупционному бюро. Закон прописан так, что НАБУ не имеет права заниматься действующим президентом, но имеет право расследовать деяния экс-президента", - сказал он в эфире Радио НВ.

Он выразил уверенность, что в НАБУ уже есть "очень много вопросов к Порошенко". В частности он припомнил, что недавно на допрос в НАБУ ходил депутат БПП Сергей Березенко, еще ранее замглавы БПП Игорь Кононенко, а также вспомнил о делах по поводу Роттердам+ и злоупотреблениях в "Укроборонпроме".

Лещенко считает, что Порошенко пытается избавиться от НАБУ и его руководителя Артема Сытника "безболезненно, с минимальным привлечением внимания".

"Я убежден, что к Порошенко у НАБУ очень много вопросов. Для того чтобы избежать таких неприятных вопросов, чтобы не быть под следствием у НАБУ, ему его нужно уничтожить до момента выборов. Пока он президент, у него такие инструменты есть. При том, этот сценарий очень циничный, потому что просто так уволить Сытника он не может. Ему для начала нужно дискредитировать НАБУ, рассорить сторонников бюро, сделать так, чтобы за НАБУ никто не вышел защищать", - добавил Лещенко.

Отметим, что Петро Порошенко постоянно высказывает недовольство работой НАБУ и критикует антикоррупционные органы, а в течении почти двух лет он фактически блокировал принятие закона о создании Антикоррупционного суда.

В то же время в антикоррупционных органах постоянно фиксируют нарушения в работе того или иного руководителя.

В частности генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что ГПУ "будет вынуждена" вручить Сытнику уведомление о подозрении после того, как следствие установит дату его разговора с журналистами, во время которого он будто бы нарушил тайну следствия.

В свою очередь еще весной директор НАБУ Артем Сытник заявил о том, что во время прослушивания кабинета руководителя САП Назара Холодницкого удалось зафиксировать информацию о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений. Однако позже генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о том, что в записях, сделанных в кабинете, не выявлено оснований для привлечения его к уголовной ответственности, но зафиксировано дисциплинарное нарушение в работе, и дело замяли.

По материалам: Радио НВ