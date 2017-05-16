Порошенко попрощался со своими подписчиками ВКонтакте и в Одноклассниках

Президент Украины закрывает свои страницы в российских сетях и призывает всех украинцев последовать его примеру.

Все официальные страницы президента Украины Петра Порошенко в российских социальных сетях будут закрыты.

"Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов по соображениям безопасности", - говорится на странице Порошенко ВКонтакте.

Как отметил президент, гибридная война требует адекватных ответов на вызовы. "Поэтому в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды моя команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях", - отметил он.

"Но массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности - недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно", - заявил Порошенко.

Порошенко напомнил, что согласно его указу украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к Вконтакте, Одноклассники, Яндекс и других российских сервисов, в частности, Мейл.ру.

Напомним, что Укртелеком уже начал работы по выполнению указа президента Петра Порошенко о запрете предоставления услуг доступа к российским сайтам. По предварительной оценке специалистов, они будут продолжаться от нескольких дней до недели.