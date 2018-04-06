Порошенко попросил французских депутатов не допустить постройки "Северного потока-2"

Президент Украины Петр Порошенко призвал французских парламентариев вместе противодействовать строительству российского газопровода "Северный поток- 2". Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Президента, ссылаясь на его заявление во время встречи с делегацией французских депутатов, которую возглавляла депутат национального собрания Французской Республики, Председатель группы дружбы "Франция-Украина" Валерия Фор-Мунтян.

"Президент призвал парламентариев занимать активную позицию в целях предотвращения любых контактов с оккупационными властями в Крыму. Он также отметил важность совместного решительного противодействия строительству проекта "Северный поток - 2", - сказано в сообщении.

Порошенко выразил свою благодарность за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Обе стороны удовлетворены тем, что диалог между их государствами развивается на межпарламентском уровне.

Стороны также обсудили ход реформ в Украине и развитие в дальнейшем экономического сотрудничества между Украиной и Францией. На встрече поднимались в том числе вопросы украинского-французского сотрудничества по линии ЕС и НАТО.

Возможно, с 1 сентября этого года в Украине начнется Академический год французского языка.

Как сообщал NEWSONE ранее, в Верховной Раде призвали международное сообщество запретить строительство "Северного потока-2".

NewsOne

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