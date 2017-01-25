Порошенко попросил у нового главы Европарламента преференций

Порошенко попросил у нового президента Европарламента торговых преференций
Глава государства также обсудил с президентом Европарламента безвиз и Соглашение об ассоциации.
Президент Петр Порошенко поговорил по телефону с новым президентом Европарламента Антонио Таяни, в ходе которого призвал поддержать предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине торговых преференций.
"Президент Украины призвал Европейский Парламент поддержать предложение Европейской Комиссии о предоставлении Украине автономных торговых преференций с целью содействия дальнейшей диверсификации украинского экспорта в условиях экономического давления со стороны Российской Федерации", - говорится на сайте президента.
Они также обсудили перспективы завершения ЕС процедур для введения безвизового режима для украинцев, а также вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
Напомним, в сентябре Еврокомиссия увеличила торговые квоты для Украины. Страна сможет дополнительно нарастить объемы торговли с ЕС почти на 200 миллионов долларов.