Порошенко попросив сенаторів США організувати зустріч Байдена із Зеленським до переговорів із Путіним

П'ятий президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час зустрічі з делегацією сенаторів США, які перебувають в Україні, звернувся з проханням організувати зустріч американського та українського президентів до переговорів між Джозефом Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляється на сайті політсили в середу.

"Моїм першим проханням було - принципово, щоб зустріч із президентом Зеленським і президентом Байденом відбулася до зустрічі Байдена - Путіна в Женеві 15 числа. Тому що "нічого про Україну без України" було абсолютно жорсткою, бетонною вимогою під час моєї каденції. Ми точно маємо це зберегти. Не може доля України обговорюватися без її участі", - сказав Порошенко журналістам.

За його словами, друга його позиція стосувалася газопроводу "Північний потік - 2". "Ви знаєте, що німецька делегація зараз поїхала до Вашингтону. Ми твердо переконані, що, незважаючи на абсолютно провальну позицію українського президента по "Північному потоку", ті санкції, які були запроваджені ще під час роботи з США нашою командою, можна повернути. На жаль, це яскраво демонструє відсутність ефективного діалогу між президентом України і США", - констатував лідер "Євросолідарності".

"Третя позиція була щодо НАТО. Україна постійно була присутня на всіх самітах НАТО - ні в 2019 році, ні в 2021 році Україну не запрошують", - зазначив політик.

За словами Порошенка, слід активізувати питання щодо оборонної угоди, яку треба підписати, і щодо постачань летальної зброї. "Я попросив дуже впливових членів американського Сенату повпливати на це, щоб ми повернулись до цієї надзвичайно важливої для України теми. І щоб План дій щодо членства в НАТО, щоб реформи оборонного сектору нашої держави були обов'язково продовжені", - сказав він.

Політик зазначив, що в США дуже ретельно стежать за Україною і ставляться до подій навколо нашої країни, як до дуже важливої для американців теми і цим необхідно скористатися. "І я дуже сподіваюся, що візит американської делегації цьому сприятиме", - сказав лідер "Євросолідарності".

"Ми ще раз наголошуємо - всередині країни ми можемо чубитися. Всередині країни у нас є безліч обґрунтованих претензій до Зеленського... Але ми маємо об'єднатися і демонструвати внутрішню єдність у питаннях стратегічних, проведенні зовнішньої політики. Дуже сподіваюся, що нам ще вдасться виправити ті провали зовнішньої політики, які допустив Зеленський, Єрмак і вся їх команда", - резюмував Порошенко.

Як відомо, в Україні перебуває з візитом делегація сенаторів США, до якої входять сенатори-демократи Джин Шагін і Кріс Мерфі, а також сенатор- республіканець Роб Портман.