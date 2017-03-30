Порошенко поручил Генштабу прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля

резидент Украины Петр Порошенко сообщил, что дал поручение о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля Генеральному штабу Вооруженных Сил и Министерству обороны.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли украинская сторона к реализации достигнутых в Минске договоренностей, передает Украинская правда.

"Я дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны", - сказал глава государства.

Порошенко добавил, что именно украинская сторона предложила установить режим прекращения огня с 1 апреля.

"Это еще раз опровергает российские утверждения о позиции украинской стороны, которая якобы не готова к миру. Наоборот, последовательно все три года мы не просто декларируем, но и доказываем, что украинская сторона за то, чтобы обеспечить режим прекращения огня, вывод российских войск, получение контроля над неконтролируемым участком украинско-российской границы и восстановление украинского суверенитета над оккупированным Донбассом и в Крыму", - подчеркнул президент.

29 марта сообщалось, что участники минского процесса договорились обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года.