Порошенко поручил ГПУ проверить обоснованность штафа Коболеву

Президент Петр Порошенко поручил генпрокурору Юрию Луценко и и.о. главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану проверить обоснованность начисления штрафа главе НАК Нафтогаз Андрею Коболеву. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Во время заседания СНБО по энергетической безопасности государства, в частности невыполнению Россией решения Стокгольмского арбитража и намеренного снижения давления в газотранспортной системе, что может привести к серьезным последствиям, был поднят вопрос штрафов Нафтогаза Государственной фискальной службой. Президент обратился к генеральному прокурору и и.о. главы ГФС проверить обоснованность претензий фискальной службы", - написал Цеголко.

Сегодня Энергетическая таможня Государственной фискальной службы уведомила Коболева о наложении двух персональных штрафов на сумму 7 млрд грн и 1,3 млрд грн.

В основании штрафов указано - "не обеспечил возможность предоставления дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопровождающих документов".

"Реальная причина - отказ Нафтогаза оформлять и оплачивать природный газ, который Газпром контрабандно поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не использовали, но на котором настаивает Газпром", - заявил Коболев.

На днях главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что Газпром прекратил требовать от НАК Нафтогаз уплаты поставок газа на оккупированные территории Донбасса.

Ранее сообщалось, что претензии Газпрома по поставкам газа на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей составляют около $1,3 млрд.