Порошенко поручил конструкторским бюро разработать ракетное оружие повышенного радиуса действия

Президент Украины Петр Порошенко поставил конструкторским бюро и оборонным предприятиям задание разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия.

"Ставим задание сейчас конструкторским бюро, оборонной промышленности - нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное в ответ на агрессию поражать цели далеко в тылу врага", - сказал П.Порошенко во время посещения 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВСУ в Житомирской области в понедельник.

Он напомнил, что до недавнего времени Украина соблюдала ограничения в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но после того, как Российская Федерация нарушила этот договор, Украина, в том числе и ее партнеры, делают необходимые выводы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина не намерена повторять ошибки Будапештского меморандума, и намерена развивать высокоточное ракетное оружие.