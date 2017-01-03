Порошенко поручил МИД вмешаться в ситуацию с эксгумацией останков Олеся - Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины вмешаться в ситуацию с захоронением останков украинского писателя Александра Олеся. Об этом в своем Facebook сообщил спикер главы государства Святослав Цеголко.

"Президент поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с захоронением известного украинского писателя Александра Олеся в Чехии, а также связаться с его родственниками в Канаде для выяснения возможности перезахоронения его в Украине", - говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/svyatoslav.tsegolko/posts/1070722829703912

3 января издание ZN.UA сообщило о принудительной эксгумации в Праге останков украинского писателя Александра Олеся.

В местной украинской общине рассказали, что ранее арендную плату за могилу по собственной инициативе платил представитель диаспоры Владимир Михайлишин. Недавно он скончался, а его сын намерен похоронить отца в могиле, где покоился писатель.

Александр Олесь покинул Украину после прихода к власти большевиков. Он жил в Румынии, Австрии, Германии, а скончался в 1944 году в Праге.