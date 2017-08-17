Порошенко поручил пригласить в Украину авторов статьи The New York Times

Президент Петр Порошенко поручил пригласить в Украину авторов статьи New York Times, которые сообщили о якобы поставках ракетных двигателей КНДР.

Президент Украины Петр Порошенко поручил пригласить в Украину авторов статьи американского издания The New York Times, которые сообщили о якобы поставках Украиной ракетных двигателей Корейской Народно-Демократической Республике.

Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.

"Благодарен редакции издания The New York Times за привлечение в мире внимания к потенциалу ракетно-космического комплекса Украины. Элегантный, хотя и не самый удачный способ", - заявил Порошенко.

"Ракетные технологии мы не передаем, а международный режим нераспространения сохраняем и поддерживаем - ответственно", - подчеркнул президент.

"Поручил пригласить авторов статьи посетить Украину для встреч с украинскими партнерами, которые несправедливо попали под безосновательные подозрения. Это был бы правильный шаг со стороны уважаемого издания, которое ответственно относится к доверию своей читательской аудитории", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 14 августа американское издание The New York Times разместила публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего с украинского предприятия. В этой публикации издание ссылается на мнение эксперта Майкла Эллемана, который, по информации в СМИ, участвовал в программах по разоружению и демонтажу устаревших российских ракет, а его жена, Татьяна, размещала фото в российской форме.

В ответ на эту публикацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно- промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

На госпредприятии "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявили, что завод никогда не имел и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

Утром 15 августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал провокацией сообщения СМИ о якобы поставках госпредприятием "Южмаш" ракетных двигателей Северной Корее. По информации Государственного космического агентства, технологии производства двигателей для боевых ракет и сами изделия не могли попасть с территории Украины в Северную Корею, поскольку Украина строго соблюдает международное законодательство по ограничению распространения военных ракетных технологий.

Кроме того, министр обороны Украины Степан Полторак назвал эту информацию "абсолютным фейком".

Президент Украины Порошенко поручил секретарю СНБО Александр Турчинов вместе с компетентными органами провести расследование в связи с информацией, распространенной американским изданием New York Times о якобы поставках Украиной ракетных двигателей Корейской Народно-Демократической Республике.