Президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект "О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса"

Об этом Петр Порошенко заявил в интервью журналистам, отвечая на вопрос о возможности отмены АТО и введения военного положения, передает "ДС" со ссылкой на сайт президента.

"Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитной", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.

"Законопроект охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима", - сказал Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что ключевой позицией является реинтеграция этих территорий. По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты, народные депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.

При этом Порошенко отметил, что вместе с подготовкой законопроекта будут продолжены политико-дипломатические усилия, которые уже дали результат. "Для Украины открыли двери Евросоюза - это признание эффективности проведения украинских реформ по всем направлениям".

Президент также подчеркнул необходимость продолжения политики санкций в отношении страны-агрессора.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить Антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны, которую ведет Россия.