Порошенко поручил разработать законопроект об изменении приветствия военных на "Слава Украине!" и "Героям слава!"

Министерство обороны Украины по поручению президента Петра Порошенко разработало законопроект об изменении приветствия военных с "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаем!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оборонного ведомства.

"Было такое поручение главы государства, и соответствующий проект закона уже готов. Вносить его в Верховную Раду будет президент Петр Порошенко", - сообщили агентству в пресс-службе во вторник.

Ранее министр обороны Степан Полторак пояснил, что президент поручил подготовить изменения в законодательство по военному уставу и выразил надежду, что парламентарии рассмотрят изменения в рамках работы новой сессии, которая начнется в сентябре.

По словам С.Полторака, приветствие "Слава Украине!" и "Героям слава!" будет использовано в ходе парада ко Дню Независимости в Киеве 24 августа.

Как сообщалось, в парламенте 5 февраля 2018 года был зарегистрирован законопроект No7549 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы", поданный Кабмином.

"Лицо, вручившее боевое знамя, приветствует личный состав воинской части с получением боевого знамени словами "Слава Украине". Личный состав воинской части на приветствие отвечает "Героям слава". После этого командир воинской части выступает с ответным словом", - предлагаются, в частности, такие изменения.

Кроме того, предложено закрепить, что на приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие также отвечают: "Героям слава". Таким образом, предусмотрено, что вместо приветствия "Здравствуйте, товарищи" и ответа "Здравия желаем (желаю)" будут звучать фразы "Слава Украине" - "Героям слава".

Парламент еще не рассматривал данный законопроект.