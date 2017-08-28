Порошенко поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины

Вооруженные сили Украины будут придерживаться объявленного режима тишины. Об этом говорится в заявлении президента Украины Петра Порошенко, публикованном на его странице в Facebook.

"Приветствую заявление лидеров Германии и Франции с настоятельным призывом, прежде всего, к Президенту России, как страны-агрессора и стороны конфликта, обеспечить соблюдение режима прекращения огня в связи с началом учебного года. Со своей стороны поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины", - заявил президент Украины.

Вітаю заяву лідерів Німеччини та Франції із наполегливим закликом, передусім, до Президента Росії, як країни-агресора та... Опубліковано Петром Порошенком 28 серпня 2017 р.

По его словам, эта тема, в частности, обсуждалась во время совещания Порошенко с военным руководством в Краматорске, которое прошло в понедельник, 28 августа.

"Режим прекращения огня по случаю начала учебного года должен приобрести всеобъемлющий характер, создав благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - заключил президент.

Напомним, Меркель и Макрон призвали президентов Украины и РФ прекратить огонь на Донбассе.