Порошенко поручил СНБО провести отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы

Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству Российской Федерации в выборы. Об этом глава государства заявил на своей странице в Facebook.

"В следующем году нас, Украину, и многих наших партнеров ожидают важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и взаимодействия на среднесрочную перспективу. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептические политические силы. Договорились с лидерами ЕС и США тесно координировать наши усилия и взаимодействовать на всех уровнях. Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы", - отметил он.

При этом Порошенко добавил, что уверен в том, что наша страна подготовится и будет противодействовать любым вмешательствам РФ в ход избирательного процесса, независимо от того, будет ли это кибератака, или кампания по дезинформации.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко с 29 июля по 5 августа находился на территории Европейского Союза в частной поездке.