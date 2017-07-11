Порошенко потребовал от правоохранителей публичный отчет о деле Шеремета

Президент Петр Порошенко считает, что правоохранительные органы должны в ближайшее время провести публичный отчет о результатах следствия убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он заявил во время встречи с семьей Шеремета и представителями международной организации Комитет защиты журналистов, сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

Он отметил, что заинтересован в прозрачном расследовании убийства Шеремета и готов сделать все от него зависящее для полного расследования.

Как известно, Павла Шеремета убили 20 июля 2016 в центре Киева, подложив взрывчатку под автомобиль, которым он пользовался.

Правоохранители квалифицировали гибель журналиста как умышленное убийство. К этому времени организаторы и исполнители убийства Шеремета не названы. Следователи склоняются к версии о профессиональных мотивах преступления.

10 мая 2017 журналисты "Слидство.Инфо" вместе с представителями международной сети OCCRP презентовали в Киеве документальный фильм "Убийство Павла" о гибели Шеремета.

Среди прочего, авторы фильма-расследования идентифицировали авто, которое стояло в ночь перед взрывом под домом Шеремета, и поговорили с водителем, экс-сотрудником СБУ - чего не сделали правоохранители.

По мотивам фильма полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко.

А информацию о том, что сотрудники Службы безопасности Украины удалили часть видео с камер наблюдения вблизи взрыва авто, в СБУ опровергли.

Согласно последней информации, генеральный прокурор Юрий Луценко в июне 2017 заявил об отсутствии серьезного прогресса в расследовании дела об убийстве Шеремета.

В начале июня президент Петр Порошенко призвал правоохранительные органы публично отчитаться о расследовании убийства Павла Шеремета.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х - 2000-х годах работал на российском телевидении, а последние 5 лет прожил в Киеве, работал в "Украинской правде" и основал Школу журналистики УП, а также был ведущим на радио "Вести".

Телеграф.com.ua

http://telegraf.com.ua