Порошенко повторно вызовут на допрос в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко будет повторно вызван на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля. Об этом сказал журналистам в среду председатель Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.

"Сегодня для допроса был вызван Президент Петр Порошенко. Он был вызван в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту совершения сделки и возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, от продажи завода "Кузница на Рыбацком". Петр Порошенко на допрос не явился", - сказал Труба.

По его словам, в этом уголовном производстве к этому времени уже проведены допросы, в т.ч. допрос свидетеля Сергея Тигипко, проведены другие допросы свидетелей, а также проведены выемки документов.

"Хочу подчеркнуть - в этом уголовном производстве не было никому сообщено о подозрении. Все участники этого производства в настоящее время находятся в равных условиях. Сам Петр Порошенко должен быть заинтересован в том, чтобы предоставить показания, чтобы следствие было беспристрастное и полное. В дальнейшем, в связи с тем, что он сегодня не явился на допрос, он будет повторно вызван для проведения следственных действий. Рассчитываю, что он придет и даст все необходимые показания, а также материалы и информацию, которыми он владеет, для того, чтобы следователи установили истину по делу", - добавил он.

Напомним, допросить Порошенко планировали сегодня, 17 июля. Он не явился. В то же время, партия Европейская солидарность распространила заявление, в котором говорится, что "Петр Порошенко так и не получал ни одной повестки от одного следственного органа, в том числе и ГБР. И сегодня находится на международных встречах в Европарламенте".

ГБР расследует восемь производств, в которых фигурирует Петр Порошенко и другие чиновники. Уголовные производства открыты по заявлениям экс- заместителя главы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.