Порошенко поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ильхама Алиева на выборах президента в Азербайджане.

Об этом глава украинского государства написал в своем микроблоге Twitter.

"Искренне поздравляю Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах Президента Азербайджана! Уверен, что украинские-азербайджанское стратегическое партнерство станет еще крепче", - отметил Порошенко.

Он отметил, что с нетерпением ждет приезда Алиева в Украину.

Как сообщал NEWSONE, 11 апреля в Азербайджане стартовали досрочные президентские выборы. В них принимают участие восемь кандидатов, в частности и нынешний президент Ильхам Алиев. Предварительные данные экзитполов свидетельствуют о том, что действующий глава республики обошел своих конкурентов со значительным отрывом.

NewsOne

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