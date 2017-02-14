Порошенко поздравил Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поздравил его с переизбранием на соответствующую должность. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Согласно сообщению, стороны обсудили активизацию политического диалога между странами, в частности была обговорена организация официального визита туркменского лидера в Украину в этом году.

Было уделено внимание экономической сфере, в контексте чего президенты договорились о проведении очередного заседания Совместной межправительственной украинский-туркменской комиссии по экономическому и культурно-гуманитарного сотрудничеству уже в ближайшее время.

Порошенко и Бердымухамедов обсудили вопросы привлечения украинских компаний к реализации инфраструктурных проектов в Туркменистане.

А также отметили важность восстановления прямого авиасообщения между Киевом и Ашхабадом.

Президент Туркменистана поблагодарил главу украинского государства за весомый личный вклад в развитие украинского-туркменских отношений.