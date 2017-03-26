Президент Украины Петр Порошенко поздравил бойцов Нацгвардии с профессиональным праздником.

Свои поздравления президент опубликовал в Facebook.

"Спасибо воинам-нацгвардийцам за верность присяге, воинскому и гражданскому долгу, преданность Украинскому народу. Искренне поздравляю вас с праздником!" - написал Порошенко.

"Во всем мире, во всех воинских подразделениях слово "гвардия" означает "лучшие". Именно такими стали вы - те, кто первыми приняли на себя удар врага на востоке нашего государства. С несокрушимым мужеством и жертвенностью, став в проломе за Украину, вы показали другим патриотам, как можно и нужно любить Родину. Вечная слава героям-нацгвардийцам, отдавшим жизнь за нашу страну!" - передает слова секретаря СНБО Александра Турчинова пресс-служба.

"Сегодня наши Вооруженные Силы, Национальная гвардия - одно из лучших и самых мощных военных подразделений - главный фактор сдерживания агрессии Путина против Украины. Украинцы могут быть спокойны, когда их и на фронте, и в тылу на боевом дежурстве защищают такие герои, как вы! Сильная украинская армия, сильная Национальная гвардия, оснащенные самым современным оружием, - это та сила, которая может действительно остановить врага, это залог мира и спокойствия во всей Европе", - сказал Турчинов.

День Нацгвардии, согласно указу президента, отмечается ежегодно 26 марта.