Порошенко поздравил Туска с переизбранием на должность председателя Европейского совета

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Дональда Туска с переизбранием на должность председателя Европейского совета и выразил надежду на продолжение тесного сотрудничества. Текст поздравления размещен на странице президента в Facebook.

"Искренне поздравляю надежного друга Украины Дональда Туска с переизбранием на пост президента Европейского совета на следующий 2,5-летний срок. В условиях чрезвычайно сложных внутренних и геополитических процессов, с которыми столкнулся Европейский союз во времена первой каденции президента Европейского совета, Туск проявил высокие лидерские качества и доказал искреннюю приверженность идее объединенной Европы и общим европейским ценностям", - написал Порошенко.

Он отметил, что в Украине глубоко уважают Туска, который с первых дней пребывания во главе Совета "обеспечил единство и солидарность ЕС с украинским народом в его борьбе с российской агрессией, демонстрировал бескомпромиссность и последовательность в отстаивании суверенного цивилизационного выбора и восстановлении территориальной целостности" Украины.

"Жду продолжения нашего тесного сотрудничества для достижения взаимных стратегических целей. Не сомневаюсь, что Украину и ЕС при его лидерстве ждет много новых свершений во имя мира, стабильности и процветания", - говорится в поздравлении.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/961092620691797:0

За переизбрание Туска на второй срок 9 марта во время саммита ЕС проголосовали 27 из 28 глав государств и правительств стран-членов Евросоюза.