Порошенко поздравил украинских шахматистов с победами на чемпионате мира

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Анну Музычук и Василия Иванчука с триумфом в Дохе на чемпионате мира по быстрым шахматам в дисциплине рапид.

Сперва 26-летняя львовянка досрочно выиграла первенство среди женщин, а затем 47-летний гроссмейстер из Копычинцев стал лучшим среди мужчин.

"Фантастический день для украинских шахмат! После Анны Музычук Василий Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам среди мужчин. Браво! Самые теплые поздравления нашим шахматистам", - порадовался глава государства в своем Twitter.

Фантастичний день для українських шахів!

Вслід за Анною Музичук Василь Іванчук істає чемпіоном світу з швидких шахів серед чоловіків. Браво! pic.twitter.com/xHdfKXMeG4- Петро Порошенко (@poroshenko) December 28, 2016

Перемога!

Українка Анна Музичук стала чемпіонкою світу з швидких шахів.

Найтепліші вітання нашій шахістці! pic.twitter.com/LJBWcs907q- Петро Порошенко (@poroshenko) December 28, 2016

Обозреватель Спорт

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