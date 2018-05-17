Порошенко поздравил украинцев с Днем вышиванки (видео)

Вышитая сорочка в Украине всегда символизировала единство поколений и народа. Об этом сказал Президент Петр Порошенко, поздравляя с Днем вышиванки.

В День вышиванки, который отмечают 17 мая, на странице президента появилось слайд-шоу из семейных фотографий, на которых его родственники в вышиванках.

Видео и поздравления обнародованы на странице Петра Порошенко в Facebook.

"В украинских семьях мастерство вышивания рубашек передавалась от матери к дочери, что символизировало единство поколений и единство всего народа. Так и прабабушка Марины Екатерина Никифоровна передала любовь к национальной одежды своей дочери Анне Тимофеевне, а Марина своим дочерям - Саше и Жене. Пусть и в дальнейшем вышитая рубашка остается символом чистоты, символом рода и любви к своей земле, своей Родине", - говорится в сообщении на странице президента.

В 30-секундом ролике из фотографий - собраны снимки родственников жены президента Марины Порошенко в вышиванках, а также сама первая леди с детьми в вышиванках от украинских брендов.