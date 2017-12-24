Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с католическим Рождеством, которое в этом году впервые отмечается как государственный праздник.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Впервые как государственный праздник мы отмечаем Рождество Христово по григорианскому календарю - вместе с большинством всего христианского мира, совместно с Европой... Но мы никоим образом не посягаем на давнюю добрую традицию праздновать Рождество 7 января, чтим ее и уважаем. Выбирать себе календарь - это личное право каждого, а вот задача государства - гарантировать такое право и дать возможность выбора", - сказал Президент.

Порошенко отметил, что Украина уникальна в своей веротерпимости, и заявил, что сам решил отныне праздновать Рождество дважды.

"Лично я решил праздновать дважды. Поэтому сегодня присоединяюсь к вашему торжественному действу. Через две недели украинцы снова будут петь колядки и радоваться рождению Спасителя мира. Как писал святой апостол Павел, мы, христиане, - "одно тело и один дух, один Господь, одна вера и одно крещение". Украина - уникальная в своей веротерпимости и уважении к религиозным чувствам. Мы - это православные, греко-католики, римо-католики. Мы - целое разнообразие протестантских церквей. Мы - мусульмане и иудеи. Мы все вместе - украинцы", - подчеркнул глава государства.

Президент поздравил украинцев с праздником и пожелал, чтобы с Украиной всегда был Господь.

"Пусть наша духовная работа и искренние молитвы и в дальнейшем утверждают нетленные христианские ценности. Пусть всегда будет с нами и нашей любимой страной наш Господь. Как говорил тот же апостол Павел: "Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами", - отметил он.