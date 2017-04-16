Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником Пасхи.

В своем видеообращении глава государства отметил, что в этом году православные, католики и протестанты отмечают Пасху в один день.

Особое внимание Президент уделил поздравлению украинских военных.

"Отмечая победу жизни над смертью не забудем всех героев, которые погибли за Украину. И особо прошу Божьей ласки для всех кто сегодня защищает Украину", - сказал Порошенко.

Он также пожелал украинцам душевного тепла, здоровья, счастья, твердой веры в Бога и в то, что в Украине восторжествуют мир и благополучие.

"Я как Президент, помощью Всевышнего, работал и буду работать над этим", - добавил Порошенко.

Напомним, 16 апреля христиане всех конфессий отмечают праздник Великой Пасхи. Українські Новини подготовили подборку поздравлений с Пасхой в стихах.

Также сообщалось, куда и когда можно пойти в Киеве на церковные богослужения, чтобы освятить пасхальную корзину и помолиться.