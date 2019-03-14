Порошенко поздравил военных с Днем добровольца

Президент Украины Петр Порошенко высупил перед украинскими военными в честь празднования Дня добровольца

Он поздравил военных и выразил им благодарность за защиту Украины, передает "ДС"

"Искренне поздравляю с Днем украинского добровольца! Этот день напоминает нам о недавних, но уже исторических событиях, участниками которых мы с вами были и есть. В феврале 2014-го страна находилась в травматическом шоке от грубого расстрела Небесной сотни. Но верилось, что худшее уже позади", - отметил он.

В то же время, Порошенко добавил, что самые страшные события только начинались. "Тогда мы еще не знали, что смерти мирных людей не последняя трагедия, а первая кровавая спецоперация в российской военной агрессии. "Зеленые человечки", оккупация и аннексия Крыма, пророссийские провокации на Донбассе. Враг нанес подлый удар в самый сложный для нас переходный период", - отметил он.

По его словам, Кремль был абсолютно уверен в успехе своего блицкрига. "Там знали, что украинская армия разворована, разрушена изнутри и небоеспособная. Ничего удивительного, ведь разрушение Вооруженных сил Украины в течение длительного времени происходило именно под руководством российских кураторов", - добавил он.