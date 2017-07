Порошенко пожелал выздоровления "настоящему другу" Маккейну

Президент Украины Петр Порошенко пожелал скорейшего выздоровления американскому сенатору Джону Маккейну, у которого диагностировали опухоль мозга. Об этом он написал в Twitter.

"Искренняя поддержка сэру Джону Маккейну, его семье и родственникам! Мы глубоко обеспокоены и желаем выздоровления нашему надежному и настоящему другу!", - написал Порошенко.

S sincere support to @SenJohnMcCain and his family and relatives! We care deeply and wish recovery of our reliable and true friend! - Петр Порошенко (@poroshenko) July 20, 2017

Как сообщал УНИАН, Маккейн пообещал вернуться к работе после лечения. Ранее 80-летний сенатор перенес операцию по удалению пятисантиметрового сгустка крови над левым глазом. Анализ тканей показал, что у Маккейна первичная опухоль мозга, известная как глиобластомы.