Порошенко: Правильный ответ на угрозу РФ - увеличение финансирования армии

Единственным правильным ответом на российскую военную угрозу является увеличение расходов на сектор безопасности и обороны Украины.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время пятого заседания Совета регионального развития в Киеве в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.

"Главным является российская военная угроза. И она происходит не только из оккупированных районов Донбасса, она нависает по всей линии границы с Россией. Правильный ответ на этот вызов только один: если на начало 2014 года расходы на оборону составляли 1 % ВВП, то в 2016 году нашими совместными усилиями мы довели эти расходы до 3,2 %, и не исключено, что этот процент придется увеличить еще. Если же учесть общие расходы на оборону и безопасность, то они уже сейчас превышают 5% валового внутреннего продукта", - заявил Порошенко.

Вместе с тем, повторное рождение и укрепление Вооруженных сил Украины побудило Кремль умножить свои усилия по внутренней дестабилизации в Украине, отметил Президент.

"Информационная война, распространение фейковых новостей, сеяние паники и уныния... Стимуляция и симуляция протестных движений и манипуляция в своих интересах некоторыми праворадикальными группировками... Продвижение лукавой идеи досрочных выборов, чтобы усилить представительство лояльных к Кремлю сил, командировки в Украину диверсионных групп, подготовка террористических актов - вот далеко не полный инструментарий Кремля", - сказал Порошенко.