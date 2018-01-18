Порошенко предлагает Раде назначить Смолия главой НБУ

Порошенко внес в Верховную Раду соответствующий проект постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Нацбанка

И.о. правления НБУ Яков Смолий

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначения на этот пост Якова Смолия. Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, соответствующие проекты постановлений № 7500 и № 7501 зарегистрированы в Раде 18 января 2018 года.

Напомним, Валерия Гонтарева 10 апреля заявила о своей отставке с 10 мая, обязанности главы Нацбанка пока исполняет Яков Смолий. Окончательно она лишится должности только после увольнения Верховной Радой.

Согласно закону "О Национальном банке Украины", главу НБУ назначает на должность Верховная Рада по представлению президента сроком на 7 лет.