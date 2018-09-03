Порошенко предлагает Раде запретить пребывание Черноморского флота РФ в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко собирается предложить Верховной Раде Украины изменения в законодательство, которые запретят размещение Черноморского флота РФ на территории Крыма. Об этом на заседании согласительного совета парламента 3 сентября представитель президента в Раде Ирина Луценко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Предлагается исключить положение, предусматривающее использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами. Имеется в виду пребывание Черноморского флота России на территории Крыма, который является украинским", - отметила Луценко.

21 апреля 2010 года в Харькове экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым и бывшим главой Украины Виктором Януковичем были подписаны Харьковские соглашения. Согласно им Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года.

В 2014 году, после аннексии Крыма РФ, Москва в одностороннем порядке денонсировала эти соглашения.