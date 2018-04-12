Порошенко предложит Раде прекратить действие отдельных положений Договора о дружбе с РФ

Президент Петр Порошенко заявляет, что анонсирует внесение в Верховную Раду законопроекта о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время выступления на открытии 11-го Киевского форума.

"Несмотря на все наши усилия, как и усилия международного сообщества, агрессия России против Украины продолжается", - отметил Порошенко.

"В этих условиях следующим шагом будет внесение мной в украинский парламент проекта закона о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, в которой действие настоящего Договора не совместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего права на самооборону", - добавил президент.

Порошенко подчеркнул, что из-за отказа Кремля прекратить агрессию против Украины отдельные статьи договора стали "одиозными анахронизмами".