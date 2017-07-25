Порошенко представил нового главу Госпогранслужбы Цигикала

Президент Украины принял отставку председателя Государственной пограничной службы Виктора Назаренко, присвоив ему новое звание генерала армии.

Также президент назначил нового руководителя службы - генерал-лейтенанта Петра Цигикала. Трансляция назначения опубликована на странице президента в Facebook.

Порошенко отметил, что он доволен качеством работы Назаренко, но "здоровье есть здоровье".

Цигикал занимал должность директора департамента оперативной деятельности Гопспогранслужбы.

21 июля Назаренко упал в обморок во время совместного брифинга президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко в Администрации Президента. Его вынесли на руках из зала.

На следующий день спикер Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что состояние Назаренко стабильное.

Назаренко подал рапорт в связи с состоянием здоровья.