Порошенко представив законопроекти "ЄС" щодо боротьби з російською пропагандою

"Європейська солідарність" ініціює ухвалення низки нормативних актів, які спрямовані на боротьбу з російською пропагандою та протидію колабораціонізму.

Про це повідомив лідер партії, п'ятий президент Петро Порошенко під час брифінгу, передає прес-служба.

Так, політсила пропонує внести зміни до Кримінального кодексу, які встановлюють жорстку відповідальність за умисне і добровільне співробітництво громадянина України з країною-агресором в інтересах країни- агресора і на шкоду національній безпеці України та її союзникам.

"Мова не йде про тих, хто на окупованій території під загрозою для життя вимушений працювати в тих чи інших установах, лікарнях та школах. А мова йде в першу чергу про тих, хто на контрольованій території проводить колабораційну роботу добровільно або за гроші. І має бути встановлена чітка кримінальна відповідальність як фізичних осіб, так і політичних партій, і громадських організацій, які проводять цю роботу, фінансуються країною- агресором і звітують перед нею", - повідомив Порошенко.

Також в "ЄС" підготували законопроект про посилення відповідальності за дії, пов'язані з поширенням ворожої пропаганди, який має перекрити всі лазівки для неї.

"Перші кроки були здійснені нашою командою ще у 2014-2015 роках. Я хотів би наголосити, що саме мій підпис стоїть під рішенням щодо застосування санкцій щодо російських телеканалів. Ми зараз бачимо, що і Європейський Союз, зокрема Латвія на цьому тижні прийняла відповідне рішення про заборону тих самих російських телеканалів, які не є засобами масової інформації і там працюють не журналісти. А є засобами пропаганди, і працюють там журналісти на кшталт Соловйова і Кісельова", - додав Порошенко.

Третій документ - це постанова Верховної ради "Про невідкладні заходи для припинення практики політично вмотивованих переслідувань".

За словами Порошенка, постанова вимагає припинити політичні репресії проти добровольців, ветеранів, волонтерів, учасників Революції гідності - зокрема, Андрія Антоненка, Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, кіборга генерала Марченка, Софії Федини, Марусі Звіробій та інших.

Він також закликав політичні сили, представлені у парламенті, крім ОПЗЖ, підписатися під законопроектами і постановою.

"Ми зараз звертаємося до всіх лідерів парламентських фракцій, крім ОПЗЖ як "п'ятої колони", з проханням виступити співавторами зазначених проектів законів та постанови і продемонструвати українському народу, що за першим кроком ми готові зробити і другий, і третій. Щоб нарешті виступити єдиним фронтом проти російської агресії. Єдиним фронтом по захисту державних і національних інтересів України", - наголосив Порошенко.

Порошенко переконаний, що альтернативи державницькій стратегії не існує.

"Чого хоче зараз український народ? Український народ хоче об'єднання всіх політичних сил навколо державницьких інтересів. Навколо захисту державності України, європейської і євроатлантичної інтеграції. Саме ці цілі сповідує наша політична сила", - резюмував Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Європейська солідарність" підтримала рішення РНБО щодо санкцій проти де-факто російських телеканалів.

Підставою для санкцій стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.



