Порошенко прекратил гражданство Украины 18,7 тыс. лиц, - АП

Президент Петр Порошенко прекратил гражданство Украины 18676 лиц.

Об этом заявили в Администрации Президента.

"С 7 июня (вступление Порошенко в должность Президента) по настоящее время решениями Президента П. А. Порошенко было прекращено гражданство Украины 18676 лиц", - заявили в АП.

В 2014 году решениями Порошенко было прекращено гражданство 4640 лиц, в 2015 - 5818, в 2016 - 7347, в текущем году - 871.

В частности гражданство Украины 15603 лиц было прекращено вследствие выхода из украинского гражданства, 2 901 - по предусмотренным международными договорами Украины основаниям, 172 - вследствие потери украинского гражданства.

Ранее Государственная миграционная служба сообщила агентству, что в 2016 году гражданство Украины получили 16866 лиц.

В том числе указами Порошенко в 2016 году были приняты в украинское гражданство 809 иностранцев и лиц без гражданства по их ходатайствам, из которых больше всего россиян - 131.

Напомним, что в марте Порошенко подал законопроект о запрете двойного гражданства. Предполагается, что людей с несколькими паспортами будут лишать украинского гражданства.