Порошенко: прецедент Siemens больше никогда не должен повториться

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение послов государств- членов ЕС наложить новые санкции против России за нелегальные поставки турбин Siemens на территорию временно оккупированного Крыма.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Еще 4 российских физических и 3 юридических лица отныне попадают под честные и справедливые ограничительные меры в ответ на их циничное и сознательное нарушение контрактов."Прецедент Siemens "должен быть наказан, чтобы никогда больше не повториться вновь!", - написал президент.

Напомним, послы ЕС согласились расширить антироссийские санкциипосле того, как Россия доставила на территорию оккупированного Крыма четыре турбины производства немецкого концерна Siemens.

Подробнее о коллизии с турбинами Siemens - читайте в статье на ЕвроПравде: "Точка невозврата от Siemens: как Украина должна реагировать на нарушение санкций ЕС".