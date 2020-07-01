Порошенко прибув на допит до ДБР

П'ятий президент України Петро Порошенко в середу прийшов на допит до Державного бюро розслідувань як підозрюваний у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР), біля будівлі ДБР відбувається мітинг на підтримку Порошенка.

"Вони здали в оренду спілці адвокатів Януковича всі правоохоронні органи... Адвокати Януковича сьогодні розправляються з патріотами", - сказав Порошенко на вході до ДБР, виступаючи перед присутніми.

Він наголосив, що кримінальні переслідування стосуються не тільки його, а й усіх патріотів України.

П'ятий президент додав: "Я йду (до ДБР) сказати все, що я думаю".

Біля ДБР також відбувається численний мітинг "Ні політичним репресіям", серед присутніх народні депутати від партії "Європейська солідарність".

Як повідомлялося, у жовтні 2018 року програма антикорупційних розслідувань "Наші гроші з Денисом Бігусом" оприлюднила сюжет, в якому розповідалося, що сім'я першого заступника керівника СЗР, екс-керівника економічної контррозвідки СБУ Семочка має будинки біля Києва вартістю в мільйони доларів, а його родичі мають, окрім українського, і громадянство Росії.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило провадження у справі про незаконне збагачення, в якому фігурує Семочко.

16 жовтня 2018 року СБУ повідомила, що в рамках розпочатого за заявою журналіста Дениса Бігуса кримінального провадження за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (держзрада) перевіряє розміщену в ЗМІ інформацію щодо Семочка.

Голова СЗР Єгор Божок заявив про відсутність правових підстав для відсторонення від посади його першого заступника Семочка.

Пізніше в рішенні Шевченківського райсуду Києва було зазначено, що контррозвідка СБУ підтвердила: дружина і дочка Семочка мають російське громадянство.

Тодішній президент України Петро Порошенко указом від 12 квітня 2019 року звільнив Семочка з посади.

23 травня 2019 року Семочко звернувся до суду з позовною заявою, в якій стверджував, що його звільнення було незаконним. Суд відхилив заяву через прострочення місячного терміну та брак доказів поважної причини, через яку заяву не було подано вчасно. Адвокати Семочка переконали суд у обґрунтованості прострочення, оскільки з 8 до 22 квітня Семочко був на лікарняному. Після цього суд відкрив провадження у справі.

Після початку розгляду справи Порошенка неодноразово викликали на допити у ній, проте на виклики він не являвся.