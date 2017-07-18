Порошенко прибыл в Грузию с официальным визитом

В понедельник вечером, 17 июля, президент Украины Петр Порошенко начал государственный визит в Грузию.

Об этом сообщает пресс-центр администрации президента Украины в аккаунте Twitter.

Согласно программе визита глав украинского государства, у Петра Порошенко предусмотрены встречи с президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили, премьер- министром Грузии Гиорги Квирикашвили, председателем грузинского парламента Иракли Кобахидзе.

Также запланировано подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией.

Порошенко и Маргвелашвили откроют работу бизнес-форума в Тбилиси и примут участие в работе инвестиционного круглого стола в Батуми.

В рамках визита президент Украины также посетит Автономную Республику Аджария, где встретится с председателем правительства Аджарии Зурабом Патардзе.

Визит главы государства в Грузии будет длиться в течение двух дней: с 17 по 19 июля.

Как сообщал MIGnews.com.ua, заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев рассказал, что во время рабочего визита Петра Порошенко в Грузию планируется подписание ряда документов для расширения экономического сотрудничества и инвестиционного потенциала.