Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Стамбул с рабочим визитом. Об этом в Twitter сообщил представитель главы государства Святослав Цеголко.

"Президент в Стамбуле проводит переговоры с министром иностранных дел Турции", - написал Цеголко.

Президент у Стамбулі проводить переговори з Міністром закордонних справ Туреччини pic.twitter.com/Z17gZlqkpc - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) April 9, 2018

Напомним, 5 апреля сообщалось, что Украина и Турция достигли договоренности об увеличении в два раза количество авиарейсов по направлению Стамбул- Одесса и определили новые направления.

Отметим, что накануне представители SHGM и Управления гражданской авиации Украины провели встречу в Анкаре. В ходе встречи стороны обсудили вопрос увеличения числа авиарейсов между двумя странами.