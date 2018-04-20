Порошенко пригласил мэра Львова в кофейню и извинился

Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Львове и после встречи с представителями бизнеса, куда не пустили мэра Садового, посетил популярное кафе "Львівська копальня кави", где в сопровождении чиновников встретился с двумя писательницами Марьяной Савкой и Марианной Кияновской, передает Zaхid.net.

Также на кофе с президентом пригласили мэра Львова Андрея Садового. В ходе встречи в кафе президент извинился перед мэром Львова, которого раньше не пустили на встречу во Львовском университете.

Петр Порошенко пошел на кофе вместе с вице-премьер-министром Геннадием Зубко, председателем Львовской ОГА Олегом Синюткой, председателем Львовского облсовета Владимиром Гирняком, директором департамента культуры Львовской ОГА Мирославой Туркало, народным депутатом от БПП "Солидарность" Богданом Дубневичем.