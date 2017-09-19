Порошенко прилетел в США: встреча с Трампом и миротворцы

Президент Украины Петр Порошенко, который сейчас находится в Нью-Йорке с рабочим визитом на 72-й Генассамблее ООН, в четверг встретится с лидером США Дональдом Трампом. "Сегодня" узнала, что будут обсуждать президенты между собой, и о чем будет говорить Порошенко с трибуны ООН.

"ГОЛУБЫЕ КАСКИ". Официально Генассамблея открылась в прошлый вторник, однако "неделя высокой политики" начинается сегодня - до пятницы с трибуны должны выступить представители всех государств - членов ООН. Украинский президент примет участие в саммите Совбеза ООН, посвященного реформированию самой организации и вопросам противодействия использованию интернета в террористических целях.

С центральной трибуны Генассамблеи гарант выступит завтра. Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко отмечал, что обязательно будет поднят вопрос миротворцев: "Это будет еще одна возможность сказать о нашем видении роли ООН на Донбассе".

Напомним, одной из главных тем прошлой недели стала инициатива РФ по введению миротворцев на востоке Украины. Кремль предлагает создать вооруженную миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ. При этом костяк "голубых касок", по мнению РФ, должны составлять россияне. Главный нюанс - миротворцы не будут допущены к неконтролируемым нашей страной участкам российско-украинской границы.

Однако министр иностранных дел Павел Климкин подчеркнул: на Донбассе не место для российского протектората, а миротворцы должны иметь доступ ко всем участкам границы. В свою очередь, представитель президента в ВР Ирина Луценко вчера заявила, что Порошенко будет настаивать на расширенном мандате миротворцев ООН по поддержанию мира, который позволит "голубым каскам" применять оружие в случае необходимости и не только для самообороны.

ВТОРОЕ РАНДЕВУ. На полях Генассамблеи украинский президент во второй раз встретится со своим американским коллегой. Это будет их вторая встреча - первый раз Порошенко и Трамп разговаривали в июне этого года. "В этот раз им важно наметить конкретные планы взаимодействия по ключевым вопросам в сферах глобальной и региональной безопасности, обороны, экономического и энергетического сотрудничества", - отметил у себя на странице в соцсети посол Украины в США Валерий Чалый. Позитивно оценивает сам факт встречи и спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер: "Очень хорошо, что они встретятся. У них есть много о чем поговорить, включая происходящее на Донбассе, реформы в Украине, коррупцию и идею с миротворческой миссией ООН".

Политэксперт Евгений Магда отмечает, что обсуждение темы с миротворцами - правильная инициатива. "Украина должна выдвигать собственные инициативы, чтобы быть не объектом, а субъектом. Я напомню, Ельченко еще на прошлой неделе отметил, что российская резолюция не нашла понимания в СБ ООН. При этом украинский проект уже точно существует, хотя пока и не зарегистрирован. Поэтому тут достаточно тонкая дипломатическая игра".

Магда также обращает внимание, что Трамп будет встречаться не только с украинским лидером, но и с президентами Турции и Афганистана: "Это страны, в которых Россия так или иначе угрожает положению вещей. Поэтому это такая реинкарнация США в роли крестоносца демократии, что само по себе тоже очень интересно".

Ну а по мнению политолога Владимира Фесенко, у второй встречи лидеров будет более рабочий характер, и нужна она, чтобы сверить часы и проконтролировать выполнение предыдущих договоренностей. "Могут быть какие-то прорывы, я этого не исключаю, но новый этап переговоров необходим больше для координации дальнейших действий", - подытожил он.