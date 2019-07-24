Порошенко пришел в ГБР, но его отказались допросить

Пятый президент Петр Порошенко в среду посетил Госбюро расследований.

Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в ведомстве. Собеседник не уточнил, приходил ли Порошенко на допрос, отметив, что допрос запланирован на 25 июля.

Обновление. Директор ГБР Роман Труба позже сообщил, что экс-президент неожиданно пришел, чтобы попросить провести допрос в среду, а не четверг в связи с долгосрочным отпуском.

В своем телеграме Труба написал, что для этого не нужно было приходить к директору ГБР, а достаточно было обратиться через адвокатов к следователю.

Он сообщил, что Порошенко отказали в переносе допроса: "Мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос".

В то же время пресс-служба "Европейской солидарности" сообщила, что никаких следственных действий в отношении Порошенко на 25 июля не запланировано.

"Несмотря на отсутствие каких-либо повесток, сегодня лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований. Целью визита была готовность ответить на все вопросы следователей. Однако следователи оказались не подготовленными к общению. В то же время в ГБР подтвердили, что никаких производств в отношении Петра Порошенко не существует", - говорится в заявлении партии.

Напомним, раньше детективы ГБР вызывали Порошенко на допрос 17 июля, однако в офисе политика сообщили, что он не получал повестки, а в день предполагаемого допроса находился в Страсбурге на заседании Европарламента по специальному приглашению.

16 июля адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что лично направил в Государственное бюро расследований документ о том, что его клиент до сих пор не получил повестку на допрос в ГБР на 17 июля, уведомил о невозможности Порошенко явиться к следователю до 21 июля, а также предложил назначить следственные действия после этой даты.

Директор ГБР Роман Труба в свою очередь заявил, что ГБР не получало извещений от адвоката и ждет политика на допрос в указанное время.

Напомним, в мае бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов заявил о подаче в ГБР и другие правоохранительные органы более 10 заявлений якобы о преступлениях Порошенко.