Порошенко привітав рішення КСУ щодо "мовного закону"

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав рішення Конституційного суду, який визнав конституційним "мовний закон".

Про це йдеться на сторінці Порошенка у Facеbook.

"Закон, який був прийнятий нашою командою, де доповідачем був Микола Княжицький, головою парламенту був Андрій Парубій, і я пишаюся і маю високу честь, бо під цим законом стоїть мій підпис як президента України, - конституційний", - наголосив Порошенко.

За його словами, залишився один день до 16 липня, коли цей закон буде функціонувати у повному обсязі. В тому числі для російських і проросійських серіалів.

"Краще, ніж жартувати над українською - жартувати українською. І буде вам щастя", - вважає Порошенко.

Дорогі друзі, маю для вас дві новини. І обидві хороші. І обидві про мову. Перше: Конституційний Суд України нарешті... Posted by Петро Порошенко on Wednesday, July 14, 2021

Нагадаємо, раніше спікер Ради Дмитро Разумков говорив про необхідність внести зміни до "мовного закону" і привести його у відповідність до вимог Венеціанської комісії.