Порошенко признал, что назначение Гладковского в СНБО было ошибкой

Пятый Президент Украины Петр Порошенко считает назначение Олега Гладковского заместителем секретаря СНБО своей кадровой ошибкой, которую он исправил путем его освобождения.

Об этом Порошенко заявил в интервью "Украинской правде" в ответ на вопрос, признает ли он, что это назначение было ошибкой.

"Конечно, если я его уволил, то увольнением я ее и исправлял", - сказал Порошенко.

Он отметил, что назначил Гладковского заместителем секретаря СНБО потому, что был убежден, что его управленческие качества позволят быстро выполнить поставленные во время войны задание - перевод на трехсменный режим предприятий "Укроборонпрома".

"И они были выполнены", - отметил Порошенко.

Комментируя увольнение Гладковского только через неделю после выхода журналистского расследования о коррупции в "Укроборонпроме", Порошенко сказал, что это время нужно было для проверки информации.

"Есть сюжет. Ты должен обратиться в прокуратуру, к НАБУ, военную прокуратуру, в СБУ - прошу подтвердить", - отметил Порошенко.

Он сказал, что сейчас не поддерживает отношений с Гладковским, которого видел в последний раз на заседании СНБО, где его уволил.

"Он (Гладковский - ред.) должен объяснить обществу, что там случилось. Еще раз хочу подчеркнуть, если у вас есть претензии, передайте их в суд и притяните к ответственности. Я считаю, что это недопустимо, когда 8 месяцев идут одни разговоры без дел в суде. Это означает только одно - или чего-то не было, или это было использовано, как технология. Все", - резюмировал Порошенко. Читайте также: Расследованием не решишь проблему коррупции в Укрборонпроми - Сытник

Как сообщал Укринформ, 25 февраля в программе "Наші гроші" была озвучена информация о "многолетней схеме вымывания сотен миллионов гривень" из украинского оборонного комплекса, к которой, по данным журналистов, якобы причастен сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а также сам Олег Гладковский и представители "Укроборонпрома".

Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании.

Президент 4 марта подписал указ об увольнении Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.