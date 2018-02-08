Порошенко призвал Австрию признать Голодомор актом геноцида

В ходе проведенной 8 февраля встречи Президента Украины Петра Порошенко и Председателя Национального Совета Республики Австрия Вольфганга Соботки Порошенко призвал Австрийский Парламент признать Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа, сообщает пресс-служба главы государства.

Также собеседники отметили важность укрепления межпарламентского диалога между двумя странами, президент выразил надежду на быстрое формирование группы дружбы с Украиной в Национальном Совете Австрии, отметил солидарность Австрии в поддержке украинских усилий по противодействию российской агрессии. Он также поблагодарил за помощь для преодоления гуманитарных последствий этой агрессии.

Соботка, в свою очередь, положительно отметил реформы, которые проводит украинская власть.

Стороны также обсудили ситуацию в Донбассе и выразили понимание в вопросе необходимости санкций против РФ.

В конце встречи глава Украинского государства пригласил Председателя Национального Совета Австрии обязательно посетить Украину.

Ранее сообщалось, что Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в марте посетит с ответным визитом Украину по приглашению Петра Порошенко. Ван дер Беллен имеет украинские корни, в Украине родился и рос его прадед Максимилиан Георг Раймонд.

8 февраля Президент Украины Петр Порошенко начал свой рабочий визит в Австрию. В ходе визита запланировано обсудить с президентом ван дер Беллененом и премьер-министром Себастьяном Курцом вопросы дальнейшего углубления политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами, развитие ситуации на Донбассе и укрепления санкционной политики ЕС с целью поддержки международных усилий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Также в рамках этого визита Порошенко вместе со своим коллегой Александером ван дер Белленом посетит Венский оперный бал.

Тема признания другими странами Голодомора актом геноцида против украинского народа является достаточно злободневной; так, ранее депутат израильского Кнессета Аккре Хасон внес на рассмотрение израильского парламента законопроект о признании Голодомора в Украине 1932-33 годов актом геноцида несмотря на то, что в августе 2017 года министр по вопросам охраны окружающей среды Израиля, министр по делам Иерусалима и наследия Зеэв Элькин заявил, что возможность принятия кнессетом решения о признании Голодомора геноцидом украинского народа маловероятна. "Я не думаю, что будет принято какое-то декларативное решение по Голодомору, как и по другим тяжелым трагическим страницам в истории тех или иных народов, потому что это не соответствует нашей парламентской традиции", - сказал тогда Элькин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В декабре 2016 года Верховная Рада обратилась к демократическим государствам мира с призывом признать спровоцированный советской властью Голодомор 1932 - 1933 годов в Украине преступлением геноцида Украинского народа.

Кроме Украины, Голодомор признали геноцидом 15 государств, среди которых Канада, Польша, Португалия, Грузия, Австралия Литва, Латвия и Эстония. Еще девять стран принимали резолюции об осуждении Голодомора как преступления советского тоталитарного режима против украинского народа. Конгресс США голосовал за соответствующие резолюции в 2003, 2006 и 2008 годах.

23 ноября 2017 года главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Наталья Левчук заявила, что институт провел демографическую реконструкцию между переписями 1926 и 1939 годами и на этой основе оценку потерь. "Потери Украины в целом составляют 3 млн 943 тыс. человек, это прямые потери, и дефицит рождаемости - около 600 тыс. человек", - сказала она. Впрочем, с этим не согласны историки, приводящие другую цифру потерь - более 7 млн человек.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", три четверти граждан Украины (72%) согласны с утверждением, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, не согласились с этим 14%, не определились - 14%. Среди респондентов, чей родной язык украинский, 83% считают Голодомор геноцидом, в то время как среди тех, кто считает родным русский, - 47%.

По материалам: Пресс-служба Президента Украины /