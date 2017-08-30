Порошенко призвал Конгресс США предоставить Украине оружие

Президент Петр Порошенко провел встречу с делегацией Конгресса США призвал американских партнеров рассмотреть возможность увеличения ассигнований на помощь по вопросам безопасности Украине, а также официально признать Голодомор 1932-33 годов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Конгресса США во главе с председателем подкомитета по вопросам внешнеполитической деятельности, зарубежных операций и связанных программ Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Гарольдом Роджерсом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко поблагодарил за ведущую роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, он отметил благосклонную позицию представителей Комитета по вопросам ассигнований в вопросе выделения средств на программы поддержки Украины в проекте бюджета США на 2018 год.

В то же время Президент призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы безопасности помощи Украинскому государству, включая предоставление вооружений оборонного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих.

Кроме того, он выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Читайте также: Парубий надеется на положительное решение относительно предоставления Украине оружия

Глава государства также выразил солидарность с американским народом в связи с негативными последствиями урагана "Харви", который бушует в штате Техас.

В свою очередь члены Конгресса заверили, что будут продолжать политически и финансово поддерживать Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также реформаторские усилия украинской власти.

Американские конгрессмены приветствовали с ожидаемым вступлением в силу, начиная с 1 сентября, Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.