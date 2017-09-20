Порошенко призвал ООН признать Голодомор актом геноцида

Президент Украины Петр Порошенко во время выступлении на Генассамблее ООН призвал государства-члены ООН принять собственное решение о признании Голодомора актом геноцида.

"Призываю государства-члены ООН принять собственное историческое решение о признании Голодомора актом геноцида", - заявил глава государства.

Порошенко отметил, что ООН всегда играла ведущую роль в обеспечении того, что преступления никогда не могли повториться.

"Семьдесят вторая сессия Генеральной Ассамблеи совпадает с 85-й годовщиной одного из самых смертоносных преступлений ХХ века - Голодомора. Это был искусственный голод в Украине в 1932-1933 годах, организованный тоталитарным режимом Сталина, который привел к гибели от 7 до 10 млн украинцев", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее министр по делам Иерусалима и наследия Зеэв Элькин заявил, что израильский парламент (Кнессет) может не принять декларативное решение о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

"В Израиле есть традиция, что, вопросы, связанные с трактовкой тех или иных исторических событий, как правило, не выносятся на политическое решение. Максимум, они выносятся на обсуждение... Поэтому я не думаю, что будет принято какое-то декларативное решение по Голодомору, как и по другим тяжелым трагическим страницам в истории тех или иных народов, потому что это не соответствует нашей парламентской традиции", - отметил Элькин.

