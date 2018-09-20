Порошенко призвал Раду поддержать курс на ЕС и НАТО

Президент призвал парламент поддержать внесение изменений в Конституцию в отношении курса на ЕС и НАТО. Об этом во время ежегодного послания заявил Президент Украины Петр Порошенко в Верховной Раде Украины, передает корреспондент УНН.

"Сегодня в ВРУ будет голосовать за замену основного закона относительно курса на ЕС и НАТО. Я призываю всех вас поддержать эту инициативу и направить его на рассмотрение КСУ", - заявил П.Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко убежден, что парламент сегодня поддержит внесенные им изменения в Конституцию относительно закрепления курса Украины в ЕС и НАТО.

Как сообщал УНН, на этой неделе парламент должен рассмотреть вопрос об изменениях в Конституцию Украины, в частности вопрос закрепления курса Украины на НАТО и ЕС.

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал поддержать законопроект о закреплении в Конституции курса на НАТО и ЕС.