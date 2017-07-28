Порошенко призвал Раду в первую неделю работы принять изменения в кодексы

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду Украины в первую сессионную неделю принять изменения, необходимые для работы обновленного Верховного суда Украины. Об этом он заявил в обращении по случаю завершения конкурса по формированию нового Верховного Суда, передает УНН.

"Чтобы новый Верховный Суд заработал как можно быстрее, прошу народных депутатов буквально в первую сессионную неделю принять все необходимые изменения в процессуальные кодексы", - заявил П.Порошенко.

Президент добавил, что через несколько лет украинцы заметят положительные изменения в судах, и уровень доверия к ним - возрастет.

Как сообщал УНН, Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила 120 победителей из 320 кандидатов на должности судей Верховного суда.