Порошенко призвал Россию вывести войска из Украины

18 января 2017, 22:16
 Политика Источник: Корреспондент.net (Украина) Персоны: Порошенко П. А.

Президент Петр Порошенко призвал Россию вывести войска из Украины.

Об этом, как сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter, глава государства сказал в интервью Reuters во время пребывания в Давосе на мероприятиях Всемирного экономического форума.

"Россия должна вывести свои войска из Украины", - заявил президент.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге, чтобы доказать, что Россия финансирует терроризм.

Также президент в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Украина, борясь за свою независимость, борется за ценности всего демократического мира.

Источник: Корреспондент.net (Украина)
 
 
 