Президент Петр Порошенко призвал Россию вывести войска из Украины.

Об этом, как сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter, глава государства сказал в интервью Reuters во время пребывания в Давосе на мероприятиях Всемирного экономического форума.

"Россия должна вывести свои войска из Украины", - заявил президент.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге, чтобы доказать, что Россия финансирует терроризм.

Также президент в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Украина, борясь за свою независимость, борется за ценности всего демократического мира.