Порошенко призвал совместно защитить украинские выборы от гибридных вызовов

Президент Украины Петр Порошенко призвал всех кандидатов на пост главы страны придерживаться стандартов честных выборов.

Соответствующий пост он обнародовал на своей странице в Facebook.

"Высокое качество избирательного процесса - визитная карточка новой Украины. В 2014 году мы вместе установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления. Призываю все политические силы и кандидатов на высший государственный пост засвидетельствовать это своим примером", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что в этом году Украина должна подтвердить "зрелость демократической системы"."Убежден, что международное наблюдение за избирательной гонкой является нашей дополнительной гарантией чистоты демократических процедур и состязательности избирательного процесса, а также сдерживающим фактором против внешнего вмешательства. Мы должны совместно защитить украинские выборы от гибридных вызовов!" - отметил президент.

Напомним, 31 декабря в Украине стартовала избирательная кампания по очередным выборам президента. Первым документы для регистрации кандидатом в президенты подал самовыдвиженец, экс-министр экологи Игорь Шевченко.

